Drie maal Coppens: vader, zoon en dochter exposeren in Deurne

Of ze iets gemeen hebben was de vraag en Els Coppens (75) wil wel aftrappen, thuis in Vlierden: ,,Vader en zoon lijken op elkaar; ik herken veel in Joep wat Martien (in 1986 overleden) ook had. Dezelfde interesses, dat viel mij al op toen ik net verkering had met Joep. Ze delen de liefde voor Afrikaanse kunst. Martien had een goede kijk op de beeldende kunst, net als Joep. En, het belangrijkste, de passie voor hun werk, bij beiden heel groot. Ik heb Joep alleen maar gelukkig gezien in het atelier. Sterker: als hij niet kan werken dan wordt hij letterlijk ziek. En dat zag ik bij vader ook.”



Er zijn geen mindere eigenschappen? ,,Martien had het soms lastig met zichzelf en ik vond hem ook tamelijk autoritair. Vaders wil was wet, maar dat was toen in veel gezinnen zo."