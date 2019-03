Drummers uit hele wereld trommelen voor Muziekgebouw Eindhoven

Uit het afval komen de ideeën bij Luk Sponselee: woont in Hulst, werkt in Eindhoven

22 maart HULST/EINDHOVEN - We zijn in 'de hersenen' van Luk Sponselee (1960). Zo noemt hij zijn werkplek in Hulst. Het materiaal waarmee hij werkt vindt hij op straat. En in Eindhoven, waar hij een werkplaats heeft. Waar hij ook is, zoals onlangs in Dresden, bouwt hij. ,,Ik ben medeoprichter van het comité van ongevraagde zaken, het Committee of Unsolicited Business (CoUB)."