Duitse schlagerkoning Heino gaat ook rocken in de Effenaar in Eindhoven

,,Wollen sie auch ein Heino?” In de ‘Kuchentheke’ van het Kurhaus in Bad Münstereifel is de ‘Heino-Haselnuss-Torte’ – met eetbare afbeelding van de schlagerzanger – een hit. Het historische Kurhaus, op een heuvel boven het pittoreske Eifelstadje, is een bedevaartplek voor fans van de zanger. Niet alleen omdat Heinz Georg Kramm – zoals hij in 1938 geboren werd - zelf al jaren in het Kurhaus woont, ook omdat er sinds een tijdje een heus Heino Café is. Fans die met de bus komen kunnen uitstappen bij Heino’s Bus-Stop.