ED kerstboomwedstrijd: Een klassieke kerstboom als diepe herinnering is de winnaar

Zoals de ‘boom’ van de familie Van Bon uit Bladel. Die is opgebouwd uit een stelsel van plankjes – in de vorm van een boom - waarop de versieringen staan. Ooit gezien in een tuincentrum, en door de man des huizes eigenhandig in elkaar geknutseld. Onder de indruk waren we ook van het werk dat de 65-jarige Ria de Bresser uit Reusel in haar kerstboom heeft gestoken. Op – wederom – een houten kerstboom-frame hangt en staat een keur aan versieringen: allemaal eigenhandig gehaakt. De Kerstmannetjes, rendieren, ballen en het vrolijke hondje doen haar denken aan haar moeder; die zou trots op haar zijn. Wij zijn dat ook. Heel speciaal is ook de metalen, bijna tweedimensionale boom van Karien Kolen uit Bergeijk. Aan de dunne staafjes hangen klassieke, soms zelfs antieke kerstballen- en figuren; mooi.