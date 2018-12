Een avond vol verlies en narigheid met Anna Enquist en Silbersee in Catharinakerk Eindhoven

Kritische band Pussy Riot zat in Russisch strafkamp en komt in januari naar Effenaar in Eindhoven

19 december EINDHOVEN - Over een dikke maand staan de Russische muzikanten en activisten van Pussy Riot in de Effenaar. De punkband werd internationaal vooral bekend toen een deel van de leden anderhalf jaar doorbracht in een Russisch strafkamp. Het optreden in Eindhoven is nog niet uitverkocht.