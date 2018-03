Hoe het Eden van Jakob de Jonge, een van de exposanten eruit ziet? Nou, die wereld is vooral groots, indrukwekkend en met en flinke surrealistische saus er overheen. De Hagenaar plaatst bijvoorbeeld een enorme, spitse berg – inclusief bergstroompjes, weggetjes en huisjes - op een al even grootse tanker. Heel fraai is het werk Cloud. Daarin bepaalt een reusachtige, roze-witte boom het beeld van een stad. Die bebouwing was je in beginsel niet eens was opgevallen, zó monumentaal is die stam en dat enorme gebladerte in die opvallende kleur. Het is niet allemaal pais en vree bij De Jonge, want in Civilization staat een (alweer) grootse wereld, die sterk doet denken aan de Toren van Babel, behoorlijk in de hens. Weinig Hof van Eden hier. Maar ja, dat met Adam en Eva liep ook niet echt goed af.