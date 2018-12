Een Messiah van Händel zoals het hoort

Mensen

De met grootse en toch fijnzinnige en ook voor de luisteraar begrijpelijke gebaren dirigerende Duitse koorman heeft de gave om op het juiste moment te doen wat nodig is en vooral te laten wat niet nodig is. Grootste verdienste was dat hij drama toeliet in dit oratorium en het een werk vóór en dóór mensen liet zijn. Dat deed hij door emotionaliteit tegenover objectiviteit te zetten in de vorm van vier doorleefd en voluit zingende volwassenen tegenover een nog ongerept klinkend jongenskoor. Geen klinische oude muziek specialisten zongen de veelzeggende recitatieven en aria’s, maar mensen van vlees en bloed. Expressie was troef, in de haast opera-achtige aanpak van tenor Tilman Lichdi, in de strenge, soms bezwerende inbreng van bas Thomas Laske, in de meedelende zang van countertenor Terry Wey en in de zalig flexibele stem van sopraan Lydia Teuscher. Voor al dat moois vormde de Akademie de betrouwbare bedding. Eén subtiel aangestreken vioolsnaar had al het vermogen de zaal naar adem te doen happen.