Een nieuwe kunstplek in Eindhoven; eentje voor iedereen

Het toegangshekje piept en gaat slechts voor de helft open, maar toch ben je buitengewoon welkom in de voormalige kosterswoning van de Catharinakerk in Eindhoven. Die is sinds enige dagen omgetoverd in Residency for the people: een plek voor iedereen.

Helemaal nieuw is Residency for the people niet; al tijdens de Dutch Design Week in 2019 werd het eerste project gepresenteerd. Maar nu is de nieuwe thuisbasis in de schaduw van Cuijpers-kerk compleet verbouwd, stap je er binnen een kneitergezellige bar binnen, is de keuken helemaal standby en zijn er op de eerste verdieping er werk- en verblijfsplekken gefabriceerd.

Stamkroeg

De plek-zonder-naam wil een huiskamer voor de stad zijn – stamkroeg is ook goed – waarin mensen samen projecten kunnen opzetten. Ontwikkeld door de culturele organisaties Onomatopee en het voormalige Wallstreet, is het nu ontwerper Lucas Maassen die samen met ontwerpers Jip Geven en François Chambard en met schrijver Nanne op ’t Ende die de Residency-plek runt.

Quote Plannen realiseren waar ze in het dagelijks leven geen ruimte voor hebben of maken Lucas Maassen

Maassen: ,,Een kunstprogramma met niet-kunstenaars, dat wilde ik opzetten. En dan met mensen die écht iets willen doen. Plannen realiseren waar ze in het dagelijks leven geen ruimte voor hebben of maken, maar die ze wel graag verder zouden willen ontwikkelen. En waar wij ze dus de ruimte bieden. En waarbij wij ze helpen om die plannen te realiseren.” Dat residency-programma is een loot aan de organisatie. De andere is het gebouw, de bar en de verblijfsplekken.

Het café moet zichzelf bedruipen, voor het residency-programma is subsidie van Stichting Cultuur Eindhoven ontvangen en wordt er nauw samengewerkt met allerlei instanties en bedrijven.

Farmer in residency

De eerste residency’s zijn inmiddels afgerond en zijn heel goed bevallen. De eerste werd ingevuld door Teresa Rahder en Peter Wijnen, twee biologische varkensboeren. Maassen: ,,Zij wilden onderzoeken of het mogelijk was een woongroep te beginnen en mensen daarbij te betrekken die het bedrijf zouden kunnen overnemen. Architecten hebben een plan gemaakt en daar is een soort Farmer-in-residency uit voortgekomen. De eerste nieuwe mensen wonen er al.”

Een ander project was dat van twee 15-jarige Eindhovense knapen die heel graag zelf een skateboard wilden maken. Zij kwamen met behulp van het programma bij de Eindhovense designer Jeroen Wand uit, die met zijn vacuummachine de jongens bij de hand nam: hun skateboard is inmiddels in gebruik.

Quote De tijd is nu rijp voor een andere stap Lucas Maassen

Maassen vindt dat de culturele wereld zoniet elitair, dan toch heel erg gecultiveerd is: ,,Op zich prima en nodig, maar de tijd is nu rijp voor een andere stap, een waar iedereen zijn bijdrage kan leveren. Ja, vrij naar Joseph Beuys: ‘Jeder Mensch ist ein Künstler’: Iedereen is een kunstenaar. Alleen weet iedereen dat nog niet. Daar is deze plek dus voor”, aldus Maassen.

Tot 1 juni kan worden ingeschreven voor zes nieuwe residency’s.

www.residencyforthepeople.com