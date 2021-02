Een ‘nutteloos bouwwerk’ op eilandje in het Stadswandelpark

BuitenBeeldenRijk is het Stadswandelpark in Eindhoven. Rijk aan flora, zeker, maar net zo rijk aan kunstwerken. De groene long tussen Boutenslaan en Elzentlaan herbergt maar liefst zo’n veertig sculpturen en plastieken, van bijna evenzoveel kunstenaars.

Zo staat er een zwemster van Nik Jong uit 1978, maar ook een van de fraaiste objecten van Jan Goossen: Septum uit 1982, en er is het overbekende Radiomonument van Albert Termote uit 1936.

Op de grens

Tussen al die bronzen en stalen objecten bevindt zich ook een werk van Pjotr Müller, terecht veelgeprezen kunstenaar, die met zijn werk balanceert op de grens van architectuur en beeldende kunst. Amsterdammer Müller (74) studeerde bouwkunst in Delft, om die bèta-studie al na een jaar in te ruilen voor de alfa-studie ‘beeldhouwkunst’ aan de Rietveld Academie.

Maar misschien leerde hij nog wel het meest van zijn vader: die had een natuursteenbedrijf. In zijn eerste jaren hakte Müller dan ook veel in steen, om dat later in te ruilen voor allerlei materialen. Gehakte zuilen maakten na verloop van tijd plaats voor tempelachtige gebouwtjes, die leken te zijn ontleend aan archaïsche exemplaren uit de Griekse oudheid.

Verstopt op eilandje

BeeldenBuiten - Min of meer verborgen kunst in de regio: tegen gevels, op begraafplaatsen of verborgen in het bos. De kunstredactie zoekt en vindt. Vandaag: een kunstwerk in Eindhoven dat alleen goed kan worden bekeken als het flink heeft gevroren. Een tempelwerk van de kunstenaar staat in het Stadswandelpark in Eindhoven. Niet prominent op een van de vele gazons, maar ietwat verstopt, op het eilandje, aan de zuidkant van het park. Dat kunstwerk kun je dus alleen maar bekijken als je een bootje hebt. Of als het flink heeft gevroren.

En zondag twee weken terug kón het dus. Het had nachtenlang flink gevroren en zo rond een uur of elf was de zon nog niet sterk genoeg om het ijs te doen smelten. En dus glibberden we naar het eilandje, met een grote boog om het eendenwak heen, om dan ploeterend tussen bosjes en een dikke sneeuwlaag ons naar het kunstwerk te wurmen.

Het kunstwerk staat er goed bij. De houten tempel met de tien - eveneens houten - vruchten erin: het staat er alsof het gisteren is geplaatst.

Te kostbaar

De kunstenaar is blij verrast met het telefoontje over het werk dat hij in 1992 heeft geplaatst. ,,Phoehé, dat is lang geleden! Ik had oorspronkelijk een ontwerp gemaakt voor een wijk in het noorden, de Achtse Barrier, kan dat kloppen? Dat was een veel groter ontwerp met verschillende, grote bouwsels en ik had er zelfs een eilandje bij bedacht. Maar dat bleek allemaal veel te kostbaar en ging dus niet door. Ze hebben toen het eilandje in het Stadswandelpark voorgesteld en ik vond dat een heel mooie plek.”

,,Ik was toen bezig met folly’s, ja, precies, zoals ze in Engelse parken en tuinen staan; volstrekt nutteloze bouwwerken die desondanks heel belangrijk zijn voor de beleving van die omgeving. Dat is dit bouwwerk ook. Een huisje van hout met daarin een schaal met vruchten. That’s it. Het is gemaakt van bilinga, mooi, geel hardhout. Nóg een voordeel dat het op dat eilandje staat, want zou het ergens anders in dat park staan, dan was het allang gesloopt. Met een kraan hebben we destijds de materialen overgebracht en ik, met twee assistenten, gingen met een roeibootje over. We hebben het in een week in elkaar gezet.”

Beetje bijhouden

,,Ik vind het fijn dat het daar staat, een beetje achteraf. Je mag het werk best ontdekken zogezegd, dat hoort zo bij folly’s. Maar het moet ook niet helemaal achter struiken of bosschages verdwijnen; het is wel zaak dat dat een beetje wordt bijgehouden; dat er zo nu en dan wat wordt gesnoeid. Maar hoe natuurlijker, hoe beter.”

Volledig scherm Het kunstwerk is van dichtbij alleen te bekijken als het flink heeft gevroren. © Rene Manders/DCI Media