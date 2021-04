Een-op-een concerten zangeres Rianne Wilbers: Mensen omhelzen met muziek

Het is stil in de kapel van Domusdela, de sfeer is sereen. In de hoge ruimte met de mooie glas-in-lood ramen staan slechts twee stoelen en een tafeltje met daarop een kleine synthesizer. We zitten tegenover elkaar, zangeres Rianne Wilbers en ik.

Haar hand gaat langzaam naar de synthesizer. Vanuit het niets klinkt een toon, en nog een en nog een, ontstaat er een structuur waaraan de zangeres al improviserend het hare toevoegt. Ik voel me opgenomen in een alomvattend woud van klank. Paars, blauw, geel, oranje.

Mis fysiek contact

,,Ik ben een knuffelaar”, zegt Rianne Wilbers na afloop van het eenpersoonsconcert van circa twintig minuten. Als om haar woorden kracht bij te zetten slaat ze de armen om zichzelf heen. Ik mis in deze tijd het fysieke contact, het gebaar, de nabijheid, ik mis ook het zingen voor anderen. Ik wil mensen met mijn muziek omhelzen en dat ga ik de komende weken doen met een serie persoonlijke concerten die ik ‘Let me embrace you’ heb genoemd.” Vanaf 20 april tot en met 2 mei ‘omhelst’ ze gedurende twaalf dagen zes personen per dag in de drie steden die voor haar belangrijk zijn, haar geboortestad Helmond, studiestad Tilburg en woonstad Eindhoven.

Het idee van één op één lijkt voor de hand liggend, toch is Wilbers (31) de eerste die dit op grote schaal uitwerkt. Haar plan werd enthousiast ontvangen. Zo subsidieert het Fonds Podiumkunsten het uit de regeling Balkonscenes en gingen bij Domusdela en de andere locaties alle deuren open. Wilbers vond zelfs de Nederlandse componisten Anthony Fiumara en Gerard Beljon bereid voor deze concerten muziek te schrijven.

Volledig scherm Rianne Wilbers gaat de komende tijd privéconcerten geven: een-op-een. In de voormalige kapel van DomusDela. Kunstmedewerkster ED Marjolijn Sengers krijgt een voorproefje. © Kees Martens/DCI Media

Zingen is voor Wilbers synoniem aan contact maken. Maar één op één contact is kwetsbaar, want heel intiem. ,,Ik vind dit een heerlijk project, maar ik realiseer me dat het niet gemakkelijk is. Er staat niets tussen mij en de ander en andersom, er is niets dat afleidt. Het is ‘jij en ik’, wij moeten het die twintig minuten samen maken. We zitten tegenover elkaar. Durven we elkaar aan te kijken, durf ik mezelf te openen voor jou en jij voor mij, durf jij te ontvangen wat ik jou geef? Dit is echt anders dan zingen dan voor een volle zaal! Ik ken mensen die enthousiast belden en vroegen of ze hun partner en vrienden mochten meebrengen, maar dat is niet de bedoeling. En ja, een enkeling haakte af.”

Ook ondernemer

Corona is een tijd van beperkingen maar Wilbers creatieve geest ziet ook kansen. ,,Ik ben in de eerste plaats zangeres, maar ik ben ook muzikaal ondernemer. Innovatief en out of the box denken helpt daarbij. Zo vroeg ik aan de twee componisten ‘schrijf iets waar je zelf ontroert van raakt’. Die vraag krijgen ze niet vaak, maar ze hebben het wel gedaan!” Beide werken zijn geschreven op de ruime akoestiek van de kapel van Domusdela, de Sint Luciakerk in Helmond en Het Cenakel in Tilburg en gaan over hoop, troost en bovenal verbinding.

Even stil

Na de laatste tonen blijven we even stil. We hebben allebei de tijd nodig om uit de aangename klankbubbel te komen. ,,Dat is nou precies wat ik wil”, zegt Wilbers. ,,dat er even niets anders is dan jij en ik en de muziek en dat we even uit de hectiek van de ‘buitenwereld’ in de rust van een ‘binnenwereld’ kunnen stappen.”

De concerten zijn van 20 april tot en met 2 mei, voor Domusdela (20 tot en met 25 april) kan nog worden gereserveerd. www.riannewilbers.nl/embrace.

Volledig scherm Wilbers aan het werk in de voormalige kapel in Domusdela in Eindhoven. © Kees Martens/DCI Media