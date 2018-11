Een voet als telefoon in voorstelling ‘Alice’ door De Stilte in Parktheater

STRP-festival haalt met Skepta grote naam uit Britse hiphop naar Eindhoven

25 november EINDHOVEN - Het STRP-festival heeft een grote naam gestrikt als headliner voor de editie van 2019. De Britse rapper Skepta is op vrijdag 5 april te zien op het festival in het Klokgebouw in Eindhoven. De artiest uit Londen wordt tientallen miljoenen keren beluisterd op Youtube, met hits als Shutdown en Praise the Lord.