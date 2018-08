Eendagsvlieg The Spiders: de Nederlandse Beatles uit Eindhoven

Adembene­men­de stilte op doeken Michaël de Kok bij Eek in Eindhoven

2 augustus EINDHOVEN - Het is stil in de galerie bij Eek en dat voelt goed. De olieverven van Michaël de Kok verdragen namelijk geen lawaai en dus is het fijn dat je alleen de ventilator op het dak naast de expositieruimte zachtjes hoort ruisen.