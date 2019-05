Eerbetoon aan erfenis van fameuze groep The Band tijdens festival Moulin Blues in Ospel

We krijgen een telefoontje uit Woodstock, blijkt uit de melding op het scherm. Aan de lijn is muzikant Jim Weider, geboren en getogen in het beroemde stadje. Hij was erbij in 1969, tijdens het Woodstock-festival (dat overigens plaatsvond in het dorp Bethel). Daar stonden op 17 augustus de heren van The Band op het podium. Hij trad ruim 25 jaar later zelf toe tot de fameuze groep. ,,Een grote sensatie voor mij: het waren de helden uit mijn stad”, zegt Weider, die momenteel met The Weight Band het erfgoed van zijn favorieten eert.