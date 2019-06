Eerste designvlooienmarkt op Strijp-S

Video Restaura­tie De Ploeg in Bergeijk op film gezet

18 juni BERGEIJK - Will Dekoninck (69) heeft een documentaire gemaakt over de restauratie van De Ploeg in Bergeijk. Zijn film is donderdag 20 juni vanaf 20.00 uur te zien in theater De Kattendans in Bergeijk. De toegang is gratis.