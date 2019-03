Eerste show band TankZilla tijdens clubavond ‘Uit de Riolen van Eindhoven’ in Effenaar

Video Cabaretier Theo Maassen is voortaan vooral ‘de broer van’

9:39 EINDHOVEN - Theo maakt er harde grappen over en Judith schreef er een boek over. Broer en zus Maassen verhalen allebei op hun eigen manier over de dood van hun ouders en broertje. Zondag interviewde cabaretier Theo Maassen bij boekhandel Van Piere in Eindhoven zijn zus over haar debuutroman Het nabestaan van Anna Portier.