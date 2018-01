Effenaar decor voor hiphopavond in Eindhoven

Gemert moest nog afscheid nemen van Ad van Meurs

14 januari GEMERT - ,,In de Rozenknop in Eindhoven was het afscheid heel mooi. Maar wij in Gemert moesten ons eigen ding nog doen." Piet Snijders, voormalig beheerder van de Bunker en medemuzikant van de avond, vatte het bijzonder goed samen. Gemert had zijn afscheid van singer-songwriter Ad van Meurs nog niet gehad. Nu wel.