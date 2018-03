Eigengereide cellist speelt alle suites Bach in Muziekgebouw in Eindhoven

Heilige graaleffect

Altstaedt is dit seizoen als artist in residence diverse malen in het Muziekgebouw te horen. Zondag 4 maart speelt hij alle cellosuites van Bach. Hij heeft zo zijn ideeën over de status van de suites. ,,Ik denk dat die stukken, hoe schitterend ook, last hebben van een soort heilige graaleffect. Het is echt speelmuziek en ik ben er iedere dag mee bezig. Maar het gevoel dat je er pas echt iets mee kunt als je oud en wijs bent, dat heb ik niet zo, en dat idee kleeft de suites een beetje aan. Ik benader ze absoluut vrij, daar nodigen ze ook toe uit. Het fascinerende is dat dit eenvoudige muziek is die geniaal is en omgekeerd. Wat Bach te zeggen heeft in deze suites is oneindig interessant. Bach spreekt iedereen aan, of je nu wel of niet thuis bent in klassieke muziek", liet Altstaedt afgelopen oktober optekenen in het Magazine van het Amsterdamse Concertgebouw, waar hij de suites afgelopen zondag al speelde.