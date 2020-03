Eindelijk is het werk van Helmondse kunstschilder én echte verteller Lucas Gassel te zien

Het is warm, kort na lunchtijd en dus gunt iedereen op het land zichzelf een hazenslaapje. Twee boerenknechten liggen - heel slim - in de schaduw van de bomen. De meid, met baby, probeert een fijne houding te vinden op een boomstronk, terwijl een andere knecht ongegeneerd, de benen half wijd, heerlijk ligt te snurken, net als het hondje even verderop. Op de achtergrond van het nog kale veld is de ploeg van de twee ossen gehaald; de beesten staan nog zichtbaar te hijgen. De manden vol tarwe wachten op het vervolg van het zaaiproces, maar, de vraag is of dat wel goed gaat verlopen, want er dreigt gevaar. In het midden van de akker staat namelijk een wonderlijke figuur. Een half-mens, met klauwen als voeten, borsten als een vrouw, maar wel met een mannenhoofd. Een bruine mantel en een lendendoek heeft het om, en op de schouders staan lichtblauwe vleugels. Dit is ontegenzeggelijk de duivel. En hij strooit iets uit op het veld. Wat gebeurt hier?