Eindhoven krijgt in 2019 nieuw muziekfestival: Night Fishing in Klokgebouw

Kunste­naars­echt­paar eindelijk samen in een expositie Cacaofa­briek Helmond

8:00 HELMOND - Dick Verdult en Maria van Heeswijk exposeren eindelijk samen in een expositie, in de Cacaofabriek in Helmond. Een uitdaging noemen ze dat, want: ‘Zij is van het harmonische, ik van de dissonanten, ha, ha!.’