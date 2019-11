Eindhovenaar Peter Koelewijn schittert nu ook in het Engels op heruitgave van album uit 1977

EINDHOVEN - De Eindhovense rocker Peter Koelewijn maakte in 1977 een uitstekend solo-album. De plaat is eindelijk leverbaar in een mooie ‘deluxe-uitgave’ en klinkt beter dan ooit. Bovendien is het originele werkstuk uitgebreid met een Engelstalige versie.

Het gaat te ver om het album ‘Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou’ te bestempelen als een vergeten klassieker. Tenslotte bevat de originele lp twee Nederpophits: de ballade ‘KL 204 (Als ik God was)’ en de rocksong ‘Je wordt ouder papa’. De plaat haalde in de zomer van 1977 de 18e positie in de Nederlandse albumlijst en werd bekroond met een Edison.

Toch is het meesterwerk van Koelewijn in de loop der jaren naar de coulissen van de Nederpop verhuisd. De elpee lijkt een beetje onderbelicht vergeleken met andere Nederlandstalige popklassiekers zoals ‘Voor de overlevenden’ (Boudewijn de Groot), ‘Vroeger of later’ (Robert Long), ‘Doris Day en andere stukken’ (Doe Maar), ‘Niemand in de stad’ (De Dijk), ‘Blauw’ (The Scene) en het debuut van Acda en De Munnik.

Misschien wel omdat ‘Het beste in mij’ (in tegenstelling tot de meeste andere top-albums) jarenlang niet goed verkrijgbaar was. De originele lp-versie duikt soms op in de bakken met tweedehands lp’s, in 2000 verscheen een goedkoop ogende en slordig samengestelde cd-release (waarvoor je via online-muziekmarktplaats Discogs vijf tientjes neertelt). Universal Music heeft nu de ultieme cd-versie uitgebracht, inclusief een uitgebreid boekwerk waarin Koelewijn in gesprek met zijn biograaf Tjerk Lammers het verhaal van de plaat vertelt.

Diepgang

De aartsvader van de Nederlandstalige rock-’n-roll schreef natuurlijk geschiedenis met ‘Kom van dat dak af’, had daarna een prima solocarrière en boekte successen als producer voor Q65, Bots, Bonnie St. Claire, Nico Haak en vele anderen. Na een periode met ‘leuke, maar vrij oppervlakkige liedjes’ zoals ‘Angeline (M'n blonde sexmachine)’ en ‘Ik ben geen jojo’ had hij behoefte aan repertoire met meer diepgang. ,,Ik kom zelf uit een volkswijk, aldus de oud-inwoner van Stratum. ,,Maar ik besefte dat ik niet almaar volkse dingen kon maken.”

Hij streefde naar een authentiek pop/rock-album met persoonlijke teksten. Het moest geen keurige kleinkunstplaat worden, zoals in de jaren zeventig er vele van de persen rolden. Met hulp van de beste Nederlandse sessiemuzikanten en zijn jeugdvriend annex arrangeur Harry van Hoof maakte Koelewijn een volwassen Nederlandstalig rootsrock-album. Op de opgepoetste heruitgave krijgen de dromerige strijkersarrangementen alle ruimte om te schitteren. De stem van Koelewijn klinkt doorleefd en ietwat gruizig: ballades van het kaliber als ‘Zie je’ en ‘Ik denk dat ik niet lang meer te leven heb’ zijn huiveringwekkend mooi. Met de snelle woordenstroom van ‘Je wordt ouder papa’ toont Koelewijn aan dat je wel degelijk een goede rock-'n-roll-tekst in het Nederlands kunt zingen. ‘KL 204’ is uitgegroeid tot een evergreen.

Platenbons Freddy Haayen (voorheen manager en producer van Golden Earring) werkte bij Polydor in Londen en was razend enthousiast. ,,Dit is het beste dat ooit in Nederland is gemaakt!’ Met dit album ging Koelewijn Engeland en Amerika veroveren, meende Haayen. Om een lang verhaal kort te maken: de Eindhovenaar liet de nummers vertalen en maakte een Engelstalige versie van de elpee. De tapes bleven bij Haayen in de la liggen en diens medewerkers wisten van niks. Maar de banden zijn gelukkig bewaard gebleven. Speciaal voor de heruitgave is een cd met de Engelstalige versie toegevoegd aan het originele album. Qua zang en productie doet Koelewijn niet onder voor Rod Stewart, die in 1977 als solo-artiest de top had bereikt.

‘Wat als....?’ De vraag is zinloos, helemaal in de muziekindustrie. Maar die 42 jaar oude plaat blijft prachtig: zowel in het Nederlands als Engels.

Beluister de deluxe-editie op Spotify.

Je wordt ouder papa

Je wordt ouder papa, geef het maar toe

Je wilt er alles aan doen, maar je weet niet hoe

Je wordt ouder papa (2x)

Je wordt ouder papa, geef het maar toe

Je bent nog snel,

maar ook eerder moe

Je wordt ouder papa (2x)