Eindhovens cassettelabel BARxMU exclusief, maar niet elitair

“We presenteren drie titels”, zegt Mike Dobber, een van de drie mensen achter Barreuh. De naam is ontleend aan het geluid dat stripfiguur Guust Flater voortbrengt op de ochtend na een heftig avondje. Het label wil de lol terugbrengen in de muziekindustrie. Ze brengen niet alleen cassettes uit, maar ook muziek op cd-r, jam en zelfs een chocoladereep. “Ik was uitgenodigd door het Tilburgse festival Incubate, maar op zo’n laat tijdstip dat ik geen muziek meer kon opnemen. Nu houd ik nogal van koken, en van heet eten. Ik heb dus chocoladerepen met veel peper gemaakt. De oplage is uitverkocht.”

Stagiaires

“BARxMU is het gevolg van een project waarbij stagiaires vorig jaar van MU de opdracht kregen uit te zoeken hoe ze meer bezoekers konden trekken. Ze stuitten op cassettes, en kwamen op het idee voor een koffertje waarin een recorder en lege bandjes zitten. Kunstenaars die bij MU werken kunnen daar voor ons gezamenlijke label mixtapes mee maken die verkocht kunnen worden.”

De eerste drie tapes zijn afkomstig van de mensen achter Barreuh. Dobber zelf, die werkt onder de naam A Million Squeaks Will Do You No Harm; Lilia Scheerder, die het alias Antoine Panache gebruikt; en Lars Leeuw. De cassettes worden in kleine oplage geproduceerd. “Tussen de vijf en acht exemplaren”, lacht Dobber. “Een voor de kunstenaar, een voor MU, de rest voor de verkoop. We willen het speciaal houden. Exclusief, maar niet elitair. De tapes kosten per stuk niet meer dan tien euro. Het is niche, wat we doen. Maar we doen het ook met een knipoog.”

Cassettes

Maar de presentatie is niet het belangrijkst. Het draait toch vooral om het fenomeen van cassettes. Zo is Zack Taylor te gast, de maker van de documentaire ‘Cassette, A Mixtape Documentary’, die ook vertoond zal worden. Aanwezig is ook Lou Otten, de man die de cassette uitvond voor Philips. “Het is mooi je te bedenken dat Philips met de uitvinding van de cassette en de cd aan de wieg gestaan heeft van de niche-markt waarin wij opereren. Het bedrijf was zodoende indirect verantwoordelijk voor het cassettenetwerk waarin een internationaal circuit van musici en kunstenaars op grote schaal tapes met elkaar uitwisselden. Thurston Moore van Sonic Youth was daar een enthousiast lid van. Het was de goedkoopste manier om muziek met anderen te delen.”

Tijdens de avond zal Bagdaddy optreden, een artieste die hiphop mixt met Iraakse muziek. Ook is er een karaoke, waarin bezoekers zichzelf op cassette kunnen opnemen.