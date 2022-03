Eindhovens dichterscollectief Man in de Maan brengt verschillende kunstvormen samen

EINDHOVEN - Een podium voor poëzie. Dat was het idee ruim 20 jaar geleden bij de oprichting van Man in de Maan. De programma's die het collectief vandaag de dag presenteert in United C op de Kleine Berg zijn veel meer dan dat. Totaalprogramma's met niet alleen poëzie, maar ook beeldende kunst en muziek.

De Eindhovense schrijver en dichter Kreek Daey-Ouwens was een van de drie vrouwen die destijds aan de wieg van het Eindhovense poëziecollectief stond. ,,Het is moeilijk voor dichters om het publiek te bereiken", vertelt ze. ,,Daarom nodigden we van het begin af aan ook grote namen uit als bijvoorbeeld Gerrit Kouwenaar. Want we zijn dan wel een Eindhovense club, we hebben altijd dichters uit heel Nederland en Vlaanderen in huis. En die moeten voor een plekje op ons podium ook nog eens minimaal twee bundels hebben uitgegeven bij een erkende uitgever. Die voorwaarde hebben we gesteld om de kwaliteit van onze programma's te kunnen waarborgen.”

Poëziepodium aangekleed

Zo gebeurde het dat de programma's van Man in de Maan, over het algemeen zo'n vier tot vijf keer per jaar, altijd meer mensen van buiten Eindhoven trokken dan van hier, zowel van de kant van bezoekers als van dichters. De podia vonden in de loop der jaren op verschillende locaties plaats, maar toen een jaar of vijf geleden de Eindhovense kunstenaar Rogier Walrecht een poëziepodium in het Van Goghkerkje in Nuenen ‘aankleedde', was dat de eerste stap naar bredere programma’s met ook muziek en beeldende kunst.

Poppenspeler

Sindsdien programmeren Kreek Daey-Ouwens , Theo Rikken en Jos Linssen van Man in de Maan samen met de genodigden een totaalprogramma met verschillende disciplines uit de kunst. Theo Rikken zegt daarover: ,,Zo ontwerpen we digitale decors met onder andere foto's en tekeningen, er is veel aandacht voor belichting en de optredens worden door zowel dichters, muzikanten als andere kunstenaars verzorgd. Zo hadden we voor ons programma Kraai, de klassieke mythische dichtbundel van de Britse Ted Hughes, een poppenspeler uitgenodigd die Kraai heeft gespeeld. Zo zijn onze programma's uitgegroeid tot een veel bredere beleving dan alleen maar voordrachten.”

Quote Poëzie is nog steeds een onderge­scho­ven kindje. Dat willen we veranderen. Kreek Daey-Ouwens, Stichting Man in de Maan

Toch gaan de ambities van Man in de Maan ook verder dan de programma's die ze in United C neerzetten. Kreek Daey-Ouwens: ,,Eindhoven wordt altijd weggezet als de stad van techniek en design. Poëzie is nog steeds een ondergeschoven kindje en daar willen we verandering in brengen. We hebben inmiddels een compleet plan voor een film klaar liggen waarbij we met de Dommel als leidraad een wandeling door de stad maken en stil staan bij belangrijke kunstwerken in de stad. We beginnen bij Villa De Laak, gaan onder andere naar het Van Abbemuseum, staan stil bij werk van beeldhouwer en architect John Körmeling en wandelen langs de Sterrenwacht en het Radiomonument in het Stadswandelpark. Daarbij dragen we op de verschillende plekken natuurlijk ook gedichten voor. Zo brengen we ook in dat project verschillende kunstvormen samen.”

Zwarte zwanen

Jos Linssen: ,,Ook de titel hebben we al, Zwarte zwanen. Omdat die zich altijd ophouden bij De Laak. We vinden het hele idee voor het project heel mooi en ook voor de stad kan deze film veel betekenen. Eigenlijk staan we te trappelen om te beginnen, alleen de financiering hebben we nog niet rond.”

Man in de Maan concentreert zich daarom nu op het programma dat op zondag 13 maart te zien is bij United C op Kleine Berg 62 in Eindhoven. Dat is een eerbetoon aan de Limburgse schrijver en dichter Leo Herberghs. Van 15.00 tot 16.30 uur, entree 10 euro.