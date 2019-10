Eindhovense dj-act RUGGED krijgt eigen feestje op Amsterdam Dance Event

Modeshow Claes Iversen in Eindhoven

7 oktober EINDHOVEN - Nog voor de Dutch Design Week er landt, is al op 12 oktober een modeshow te zien in The Warehouse of Innovation, de voormalige V&D. De Deense, al enige tijd in Nederland werkende ontwerper Claes Iversen (42), toont die avond zijn ‘79 Au-collectie’. Extreem brede schouders en oversized contouren kenmerken deze collectie die eerder dit jaar in Amsterdam haar première beleefde.