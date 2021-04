Eindhovense formatie Komatsu kan eindelijk weer eens live

,,Het is natuurlijk een ontzettend fijne kans, maar je moet als band ook realistisch blijven.” Bassist Martijn Mansvelders van de Eindhovense stonermetalformatie Komatsu was blij verrast toen hij te horen kreeg dat de band op 25 april al in de Effenaar kon optreden.

,,Eigenlijk stond onze releaseparty pas op 21 juni gepland en zelfs bij dat concert was het nog een beetje onzeker of het wel door kon gaan. Nu staan we plots al weken eerder op het podium en dat vergt natuurlijk ook wat aanpassingsvermogen, maar we gaan er gewoon voor.”

Zalen plat

Komatsu speelt doorgaans met hun rauwe sound overal de zalen plat. De derde tournee in Brazilië was dan ook al gepland, evenals een lange Europese tour. Op 5 februari brachten ze hun nieuwe album Rose of Jericho uit. Daar hoort natuurlijk ook een mooie releaseshow bij, al had de band zich er al bij neergelegd dat die show waarschijnlijk wel even op zich zou laten wachten. Onverwacht kreeg Komatsu goed nieuws: de Effenaar organiseert een testevenement waarbij 130 man publiek, mits getest op corona, in levenden lijve aanwezig mag zijn.

Quote Waanzinnig fijn om ons publiek weer voor onze neuzen te hebben Martijn Mansvelders, Bassist Komatsu

Precies de juiste gelegenheid voor de stonerrockers van Komatsu om het publiek even goed te vermaken met hun nieuwe nummers. ,,Je hoort natuurlijk altijd dat bands onwijs blij zijn dat ze weer mogen spelen”, zegt Mansvelders. ,,Dat is voor ons natuurlijk ook absoluut zo: het is waanzinnig fijn om weer op het podium te staan, ons publiek weer voor onze neuzen te hebben en iedereen de muziek te laten horen waar wij dubbel en dik achter staan.”

Haken en ogen

Toch zitten er ook wat haken en ogen aan het organiseren van een liveshow op zulk een korte termijn. Er moet nog gerepeteerd worden en nagedacht worden over hoe je de muziek het beste overbrengt op het publiek. ,,Een kwestie van ‘spoedrepeteren’: met een werkgeversverklaring van de Effenaar kunnen we een oefenruimte huren waarbij we op 1,5 meter afstand van elkaar onze muzikale machine weer kunnen oliën. Merchandise moest ook nog razendsnel besteld worden. Dat zijn wel van die dingen waar je bij denkt: ‘dat is spannend’ en ‘gaat het ons wel lukken’. We zijn ontzettend blij met deze kans, maar we moeten natuurlijk ook realistisch blijven. Het is liefde én hard werken.”

Quote We zullen zeker wel een ander soort spanning voelen met alle maatrege­len Martijn Mansvelders, Bassist Komatsu

De releaseshow was heel rap uitverkocht. Het publiek is er aan toe om even los te kunnen gaan en nieuwe nummers weer eens live te horen. ,,De belangrijkste taak die wij als band hebben is eigenlijk heel duidelijk: wij gaan gewoon lekker rocken. We zullen zeker wel een ander soort spanning voelen met alle maatregelen, maar we blijven daar vrij nuchter onder. Als een optreden eenmaal loopt, komt het wel goed. Dat vertrouwen in elkaar en in de muziek die we maken hebben we altijd. Daar gaat het om.”