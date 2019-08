Eindhovense kunstenaar maakt monument voor tien omgekomen kinderen bij ziekenhuis in Breda

En die inhoud, die maakt indruk. In Breda viel in de nacht van 21 op 22 januari 1945 een uit koers geraakte V1 op de boerderij van de familie De Jongh. In die boerderij verbleven op dat moment niet alleen vijf kinderen De Jongh, maar ook net zoveel kinderen van familie Dielemans. Hun boerderij was twee weken eerder al verwoest door eenzelfde Duitse bom die was bedoeld voor de Antwerpse haven, maar die eveneens was afgezwaaid. Bij dat tweede bombardement aan de rand van Breda kwamen tien kinderen en een tante om; beide echtparen en een inwonende knecht bleven wonderwel gespaard.