Eindhovense rapper Fresku: uniek in zijn soort

Rapper Starrlight uit Helmond staat haar mannetje in mannelijke hiphopwe­reld

9:00 HELMOND - Hiphop is een mannenwereld, niet altijd even vrouwvriendelijk ook. Maar daar trekt Teagan Starlight Taylor (32) zich helemaal niks van aan. Als Starrlight klimt ze stapje voor stapje verder naar de top. Een gesprek, tussen een twintigtal optreden door, in thuisstad Helmond.