Eindhovense vormgever Niels Hoebers zoekt de rust in zijn films

Maar de films die hij toont in de bieb, zijn iets anders dan de films die hij gewoonlijk maakt. Dat komt: Niels Hoebers (28) is de hectiek van het internet een beetje beu. Daarom heeft hij Slowstories gemaakt. ,,Dat is nieuw werk en ik zie het als een tegenhanger van het heftige, de hectiek die we nu elke dag on line ervaren. Al die filmpjes en video’s die je daar ziet, dat gaat steeds sneller, steeds intenser. En ik ben juist op zoek naar de rust in de video. Met het project Slowstories ben ik de grenzen aan het opzoeken tussen video en kunst. Je kunt ze zien als schilderijen; die stralen soms ook rust uit en zijn niet zo dwingend. Zij laten meer ruimte voor je eigen interpretatie, je eigen verbeelding.”