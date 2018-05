Elektronisch vergezicht uit Kamer 306

Eindhoven en elektronische muziek, dat moet een goede combinatie zijn, vond Sannety. Donderdag 17 mei is de laatste aflevering van een serie luistersessies over dit genre die ze sinds februari in het Natlab heeft gehouden.

'Eindhoven is een stad van uitvindingen, van techniek en innovatie", zegt Sannety. Onder deze naam heeft Sanne van Hek een internationale carrière opgebouwd met het maken van elektronische muziek. Na jaren van omzwervingen, die haar in New York, Parijs en Berlijn brachten, keerde ze vorig jaar terug naar haar geboortestad. ,,De stad heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van elektronische muziek in Nederland. Het verbaasde me dat er hier geen podium voor was. Ik heb toen zelf dat initiatief maar genomen. Ik kwam eigenlijk vanzelf uit bij het Natlab, waar vroeger Kamer 306 was."

In Kamer 306 werkten pioniers Dick Raaijmakers en Tom Dissevelt in de jaren vijftig aan elektronische composities. De vleugel waarin het vertrek gevestigd was, aan de achterkant van het gebouw, is sindsdien gesloopt.

Avontuur

In het Natlab kon ze in de eerste helft van dit jaar luistersessies organiseren. ,,Ik wil graag nieuwe dingen laten horen", zegt ze. ,,Het gaat om het opengooien van deuren. Er zit zoveel avontuur in deze muziek. Je krijgt prachtige vergezichten geboden. Het is grotendeels onbekend terrein. Mensen kennen wel de elektronische dansmuziek, maar er zijn ook musici die op een andere manier een link leggen tussen pop en elektronica, met de meest uiteenlopende technieken. De reacties tot nu toe zijn heel verschillend. De ene had nooit gedacht dat hij het zo tof zou vinden, een ander luistert intens. Ook vertellen mensen achteraf dat de muziek hen op nieuwe ideeën gebracht heeft."

In de laatste sessie voor de zomer wil Sannety elektronische muziek van vrouwen presenteren, een onderbelichte groep in het genre, maar met unieke talenten als Jlin en Holly Herndon. De serie krijgt volgend seizoen een vervolg. Dan zal Sannety ook concerten organiseren.

Op Spotify staan playlists van de eerste drie sessies onder sannety_1