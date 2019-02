En daar zat Donna Summer op de achterbank van de gele Fiat van Eddy

EINDHOVEN - Een hommage aan de Queen of Disco, Donna Summer. Samen met het Gare du Nord Orchestra brengt zangeres Carolina Dijkhuizen die zaterdagavond in het Muziekgebouw in Eindhoven . De wereldberoemde zangeres was in de jaren 70 en 80 trendsetter in de toen populaire discomuziek. ED-medewerker Eddy Jansen had in 1974 plompverloren het voorrecht een avondje taxichauffeur voor haar te zijn.

In dat jaar scoort Donna Summer met The Hostage haar eerste hit. En die moet in allerlei discotheken worden gepromoot. Maar hoe komt ze van hot naar her? Bij haar platenmaatschappij weten ze er wel wat op. Eddy Jansen krijgt een verzoek. Hij is destijds beginnend journalist bij dagblad De Gelderlander, en daarnaast actief in de club- en dj-wereld in en rond Nijmegen. En zo belandt de latere Queen of Disco op een zaterdagavond in augustus 1974 op de achterbank van zijn knalgele Fiat 128. Eigenlijk zou de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij haar rondrijden, maar die blijkt andere verplichtingen te hebben.

Flits-optredens

Jansen zorgt er zo voor dat Donna Summer een aantal flits-optredens kan doen, ze zijn niet van tevoren aangekondigd. Even de voor- en achterkant zingen van The Hostage en dan weer hup, de auto in, naar de volgende discotheek. De zangeres is op dat moment in Nederland voor opnamen van AVRO's TopPop, alle andere promotie is bijvangst. Bekend is ze dan nog niet, dat komt later pas.

Lees verder onder de video

Dat geldt ook voor het besef bij Jansen dat er iets bijzonders is gebeurd. Hij brengt haar die avond naar onder andere De Hoeve in Groesbeek, de Stoof in Mill, Bachhus in Zeeland en Dancing Bos in Sint Anthonis. ,,Pas jaren later steeg bij mij de trots. Zeker toen ze furore maakte met wereldhits als I Feel Love, State Of Independance en Last Dance. Ik had gewoon een wereldster in mijn auto gehad."

Slotnummer

Na die avond speelde de muziek van Donna Summer een steeds grotere rol wanneer Jansen draaide als dj. ,,Want iedereen kent ze, iedereen zingt ze mee. Last dance was jarenlang het slotnummer van mijn disco-avonden."

Lees verder onder de video

Van Donna Summer werden wereldwijd 187 miljoen albums verkocht, ze won vijf Grammy's en een Oscar en heeft een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. In 2012 overleed de Queen of Disco op 63-jarige leeftijd aan longkanker. Daarmee stopte bij Jansen de bewondering voor haar niet.

Uiteraard is hij er dan ook bij, zaterdagavond in het Muziekgebouw. ,,Al was het maar vanwege het waanzinnige idee dat ze ooit bij mij op de achterbank zat."