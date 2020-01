Exclusief optreden gitarist Jimmy Rosenberg uit Helmond in Bimhuis Amsterdam

Het festival - op 24, 25 en 26 januari - is een eerbetoon aan de legendarische Waalse gitarist Django Reinhardt (1910 -1953), die gezien wordt als grondlegger van de gipsy-swing, ook wel ‘jazz manouche’ genoemd. Op 23 januari is het 110 jaar geleden dat hij geboren werd.

Gitaarvirtuoos Jimmy Rosenberg (Asten, 1980) was als tiener een wereldster, speelde samen met de groten der aarde, maar raakte verslaafd en verstrikt in zijn eigen leven. In het openbaar was hij de laatste tien jaar nauwelijks meer te zien. De laatste jaren woont hij in Helmond.