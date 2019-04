Expo 'Hope' in De Kazerne in Eindhoven: Broodnodige lichtpuntjes in zware tijden

Waar de studenten volgens haar vooral mee bezig zijn is duurzaamheid en milieu. ,,Maar ook met big data, daar maken ze zich ook zorgen over en over de manier waarop machines zaken kunnen overnemen. Transparantie van de toeleveringskeen, is ook zo'n onderwerp waar we het vaak over hebben." Een voorbeeld is het project van Buro Belén waarin men zich met textiel op verschillende manieren kan beschermen tegen de zon zonder de schadelijke effecten voor ons en het ecosysteem. ,,De heren van Formafantasma hebben met afval van dieren nieuw 'leer' gemaakt en Alissa van Asseldonk deed een aantal jaren terug een onderzoek naar de handel in delen van het menselijk lichaam. Een beetje eng, maar het leverde een prachtig boek op dat ingaat op het lichaam als koopwaar. Dat zijn een paar voorbeelden van de in totaal veertig projecten die we laten zien." ,,En allemaal bieden ze - althans dat hoop ik toch - een lichtpuntje. Een lichtpuntje van hoe het in de toekomst kan zijn. Want als je naar het grotere verhaal kijkt, naar wat er nu in de wereld allemaal aan de hand is, dat is zo groots, daar kun je door worden verlamd en daardoor kan het zijn dat je niets meer doet. Maar dan kun je het verschil niet meer maken. Maar inspanning, dingen proberen, dat is een krachtige katalysator voor verandering. En hoop maakt die actie, die inspanning, mogelijk. Hoop is in dat opzicht beter dan optimisme, want hoop is meer concreet." Maar uw bent toch wel een beetje optimistisch, hoop ik althans? ,,Ha, ha. Ja, zeker. Design is altijd een optimistisch beroep, omdat we altijd bezig zijn alternatieven te bedenken. Maar hoop voelt voor mij aan als iets dat je kunt realiseren. Optimisme is een meer breder begrip. En ik hou meer van concrete projecten. Zoals we ook hier laten zien. Sommige van die projecten zijn kleinschalig, maar desondanks kunnen ze veel in gang zetten, kunnen ze anderen aanzetten tot weer andere daden. En weet je, niet elke verandering hoeft groot te zijn: You don't have to fix everything to fix anything."