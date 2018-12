Expo in MU Eindhoven: Wat laten we achter op onze aarde?

Nog steeds suizende oren na show van Buffalo Tom: trio speelt op festival in Effenaar

6 december EINDHOVEN - De wereld is in dertig jaar flink veranderd, maar de optredens van Buffalo Tom zijn net als in 1988 intens en hard. ,,Mijn oren suizen nog altijd na afloop”, zegt Bill Janovitz, frontman van de Amerikaanse band. Het trio speelt zaterdag 8 december op festival Come As You Are in de Effenaar in Eindhoven.