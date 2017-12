Expo Museum Helmond: Het zwarte land van Meunier stemt droef

Nee, je stapt niet vrolijk fluitend naar buiten, nadat je de tentoonstelling hebt gezien. Snikkend van ellende nu ook weer niet, maar zeker de helft van het geëxposeerde stemt tamelijk droevig. Je ziet mijnwerkers, mannen en vrouwen, met uitgeteerde koppen; er zijn drinkende en kaart-spelende mannen, in zulke sombere tinten geschilderd dat je beslist niet een bakkie mee wilt gaan drinken. Ook present in Helmond: landschappen vol rokende schoorstenen en torens, door de kunstenaar zelf treffend 'Het zwarte land' genoemd. Ja, er zijn ook de beelden en daar wordt je misschien ook niet blij van, maar somber stemmen die nu ook weer niet. Want in brons zijn de mijnwerkers stoere mannen met de zo kenmerkende hoedjes op en met stoere bijlen in de hand - daar ruik je het verstikkende stof en het zweet niet zo aan af.

Indringend

Goed, na die diepe zucht moet bovenal worden vastgesteld dat de tentoonstelling Ode aan de arbeider - Constantin Meunier een indringende presentatie is. Goed opgezet, met een prima mix van werken van Meunier en ook flink wat collega's en vrienden; wat zorgt voor een goede context. Mooi ook, om de bronzen met sokkel en al op liggende of staande bielzen te zetten; het geeft de tentoonstelling een stoer randje en bovendien ruikt het bijzonder.

Meunier is een kind van zijn tijd. Geboren in 1831 in het Belgische Etterbeek (Brussel). Zijn vader sterft als Meunier pas vier jaar oud is. Wat later blijkt de knul aanleg te hebben voor tekenen en gaat studeren aan de academie en nadien aan de Sint-Lucasacademie. De kunstenaar-in-wording ziet in 1851 het doek De steenbrekers van Gustave Courbet en daarvan is hij danig onder de indruk. Hij legt zich toe op religieuze onderwerpen, maar penseelt ook zijn dochtertje of zoiets als De kleine appeldieven. In 1878 bezoekt hij Herstal, een sterk geïndustrialiseerd gebied in België. En dat betekent een keerpunt in zijn leven, want Meunier is gefascineerd door die wereld van zware labeur: 'het voelde aan als de revelatie van een levenswerk dat ik moest vervullen', zei hij er later over. Sindsdien bevolken mijnwerkers en hun familie de bladen en doeken van de kunstenaar. In al hun ellende en zwaarmoedigheid. Trots ook, maar toch vooral somber, met die altijd smerige, niet te ademen lucht en die immer zwarte koppen en handen.

Sevilla

In 1883 maakt hij - in opdracht - een reis naar Sevilla, Spanje en gelijk zie je zijn toon en kleur veranderen. Eenmaal terug in België, pakt hij het beeldhouwen weer op en ook dat levert sterke werken op. Weer wat later krijgt hij eindelijk een aanstelling als docent schilderen aan de Akademie in Leuven en dat geeft - financieel - lucht. Even daarna overlijden echter twee zoons en kost het Meunier jaren om daar overheen te komen.

Meunier was een zeer sociaal mens die met liefde de werkende mens heeft verbeeld. Dat heeft een keur aan bewogen doeken en beelden opgeleverd die op hun beurt velen - onder anderen Vincent van Gogh - hebben geïnspireerd. Jammer dat hij amper in de gelegenheid was om te ontsnappen aan het grauwe België van die tijd en daarom vaak in die donkere okers en gebrande sienna's is blijven werken. Hij had een beter lot verdiend.

Overzichtstentoonstelling Constantin Meunier Waar: Museum Helmond.

Te zien tot 5 maart