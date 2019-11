Expo van kunstenaar Thijs van Kimmenade uit Milheeze: 'Als ik maar kan leuteren'

Een tikje vreemd is het wel, want kunstenaars interviewen, dat is mijn dagelijks brood. Maar je oud-docent bevragen over diens expositie? Da's nét even iets anders. Er zaten norse types tussen, daar op de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Maar Thijs van Kimmenade is de moeilijkste niet. Integendeel. Ook toen niet, op de academie, waar hij mij vier jaar lang de fijne kneepjes van het vak 'metaal' probeerde bij te brengen. Wat hem goed afging, want de nu 73-jarige kunstenaar was een prima docent.