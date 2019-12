Expositie in Van Abbemuseum over ‘onvertelde verhalen’

Bij aankomst in Argentinië werd de Spaanse Lucía Miranda gevangengenomen door de inheemse bevolking. Deze 16-eeuwse mythe, oorspronkelijk beschreven door mannen, vormt het startpunt in de eerste twee zalen van de tentoonstelling Positions #5: Telling untold stories. De negentiende-eeuwse schrijfster Eduarda Mansilla herschiep zowel Lucía als de Argentijnen door het verhaal minder zwartwit op te tekenen en bovendien te vermengen met ervaringen uit haar eigen leven. Door zich te identificeren met de voorheen nog platte en eendimensionale personages, ontstond diepgang, waarbij de grens tussen kolonist en gekoloniseerde vervaagt. Lucía is niet langer een hulpeloos object in de strijd tussen mannen, maar krijgt als bemiddelaar tussen twee culturen een nieuwe identiteit. Evenals de schrijfster zelf; Mansilla profileert zich als een feministe die uit het benauwende keurslijf van de negentiende-eeuwse Zuid-Amerikaanse aristocratie breekt door te schrijven en zo de vrouw een publieke stem te geven. Een verhaal van female empowerment dat de geschiedenisboeken niet haalde; Eduarda Mansilla is, in tegenstelling tot haar eveneens schrijvende broer, inmiddels vrijwel volledig vergeten. Tot Mercedes Azpilicueta (Argentinië 1981) haar onderdeel van een reeks kunstwerken maakte.