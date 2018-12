Expositie 'Positions # 4' in het Van Abbemuseum: 'Wij hebben ASML iets te bieden'

Philharmo­nie Zuidneder­land brengt Grieg met bruisende levendig­heid in Muziekge­bouw Eindhoven

24 december EINDHOVEN - De Philharmonie Zuidnederland had in de decembermaand twee prachtige meesterpianisten uitgenodigd als solisten. Toevallig allebei coryfeeën van het Koningin Elisabethconcours en ook nog van hetzelfde bouwjaar 1984: Hannes Minnaar geboren in Goes en Boris Giltburg in Moskou.