Expositie ‘zoute’ schilderijen van Piet Moerman in Hoogeloon

Recensie NT Gent in Natlab Eindhoven: Zoeken naar trouw in uitgebreid seksmenu

10:02 EINDHOVEN - Je zou willen roepen: ‘Gooi nou niet alles door elkaar. Zo wordt het een smakeloze potpourri.’ En welaan, dat had eigenlijk ook goed gekund, want NT Gent zoekt in Rijgen nadrukkelijk contact met het publiek.