Extra voorstellingen na stormloop op 'Stand-up politics' van Klaas Dijkhoff in Veldhoven

Volledig scherm Klaas Dijkhoff © ANP

De voorstelling van Scheepers en Dijkhoff op 25 juni in D’n Burgemister in Veldhoven is een try-out van 'Stand-up politics' een combinatie van cabaret en politiek. Maar die avond zit stampvol.

,,Ik wil jullie allemaal bedanken voor de belangstelling voor de voorstelling", zo meldt Dijkhoff in zijn 'Klaasbrief', ,,maar er zijn zoveel aanmeldingen dat we helaas ook mensen moeten teleurstellen. Maar we komen gewoon terug in de regio en in andere delen van het land. Pakken we gewoon een groter zaaltje, kunnen jullie alsnog komen."

'Eenmalig iets'

Wanneer en waar die extra voorstellingen zijn is nog niet bekend, maar ze zijn in elk geval hoogstwaarschijnlijk zonder Scheepers, meldt de cabaretier. ,,Indien succesvol gaan er zeker meerdere settings komen maar dat is later en ergens anders. En waarschijnlijk ook niet met mij. Ik ben nu degene die benaderd is om dit concept uit te proberen. Vanwege mijn naam in deze regio. Zal de volgende keer waarschijnlijk iemand anders zijn. Dit is voor mij vooralsnog een eenmalig iets."

Overigens is Scheepers ,,absoluut geen spreekbuis van de VVD". ,,Mijn taak in Veldhoven is enkel om de avond met een kritisch oog samen te vatten. Zoals ik dat ook regelmatig doe bij bedrijven, en zoals ik ook oudejaarsvoorstellingen heb gemaakt. En de basis daarvan vormen grapjes. Over Klaas, over de aanwezigen, over de onderwerpen etc. Wat mijn standpunten zijn omtrent de besproken thema’s is dus eigenlijk totaal niet relevant. Ik ben er in een heel andere rol."