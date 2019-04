Farida Lemouchi uit Eindhoven: 'Sélim is altijd in de geest aanwezig'

Het wordt niet The Devil's Blood in een nieuwe gedaante. Farida Lemouchi is daar meteen duidelijk over. Het is te horen aan de twee nummers van de EP die tijdens Roadburn uitkomt. Er vallen zonnestralen door de muziek, terwijl dat in haar oude band nauwelijks denkbaar was. Toch klinkt daar ook iets van door. Niet zo vreemd, mijmert Lemouchi. ,,Vier leden van The Devil's Blood zitten in Molasses. En Sélim is aanwezig in de nummers. Maar het zijn vooral nummers over het loslaten van iemand die altijd heel dicht bij me gestaan heeft."