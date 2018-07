Festival Down the Rabbit Hole: heet, bont en attractief

RecensieBEUNINGEN/EWIJK - Tijdens ‘Slippery People’ van David Byrne stond zaterdag de ondergaande zon zo laag dat alleen de vele omhoog gestoken armen van het enthousiaste publiek op festival Down the Rabbit Hole verlicht werden. Een sterk staaltje Rembrandt anno 2018.

Byrne bleek op aflevering 5 van Down The Rabbit Hole op recreatiepark De Groene Heuvels bij Beuningen weer te beschikken over een originele geest qua podiumpresentatie. De ex-leider van new wave-band Talking Heads en zijn elf begeleiders gaven een nieuwe dimensie aan het begrip marching band. Dat deden ze met een strakke, maar speelse choreografie. Byrne was met zijn swingschwung een van de toppers van een ondanks de hitte coole editie van DTRH.

Drie dagen ging een bonte diversiteit aan stijlen hand in hand met een fijn niveau, al viel het optreden van soul- en r&b-artiest Sampha tegen. Te weinig charisma maakte duidelijk dat de Brit nog niet toe is aan het grote werk. Nee, dan de mannen van het in 1983 opgerichte Claw Boys Claw. Als invallers zetten zij vrijdag de toon voor de Nederlandse podiumdegelatie, met onverwoestbare en nog immer opzwepende garagerock.

Het eeuwig onaangepaste De Jeugd van Tegenwoordig bracht daarna een volwassen en laagdrempelige hiphopshow met allerhande beats en Wende opende de zondag met een sterk optreden met dynamische en beklemmende rockpop en activistische teksten.

Woestijnpop

De mannetjesputters van Queens Of The Stone Age sloten vrijdag keihard af met hun stuwende, punky dan wel psychedelisch getinte rock. Subtieler was het Amerikaanse Calexico met een zonnige set met Mexicaanse woestijnpop en cumbia's. De geschminkte Spanjaarden van Muyayo Rif stookten het vuurtje op met een meedogenloze mix van ska en latin.

Vlaming Tamino genas met weemoedige pop en rock tijdelijk kletskousen van de vermaledijde Dutch Disease. Ook het hippe Anderson Paak & The Free Nationals maakte indruk. Met een formidabel optreden met al dan niet klassieke westcoast hiphop en funky stuff zorgde de goed geluimde zanger, rapper en drummer voor een hemelse show.