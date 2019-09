Layla Zoe (30+), Eindhoven: ,,Amazing, zoveel festivals als jullie in Nederland hebben. Elk weekend wel een paar; hoe moet je kiezen? Ik kom van Vancouver Island in Canada, heb een tijd in Duitsland gewoond, maar nergens zoveel festivals als hier. Voor mij is het de tweede keer hier: ben er voor de muziek en de sfeer. Alsof je een feestje bij de buren in de tuin hebt. Ik hou vooral van blues, omdat dat toch de basis van alle muziek is. Straks nog even naar Charlie Parr: echte bluegrass. Ook als muzikant is het hier genieten.”

Volledig scherm Layla Zoe © Gerard Mesman

Janske Eijsbouts (34), Weurt: ,,Grappig dat hier een dag speciaal voor gezinnen is. Ik heb mijn dochtertje Evi van anderhalf meegenomen, en ze vermaakt zich prima. Vooral op de grote berg zand die ze hier hebben neergelegd. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Asten, maar was hier nooit geweest. Erg gezellig, jammer dat ik niet meer oppas kon regelen, want voor een peuter is het natuurlijk al snel genoeg. Wat muziek betreft, hou ik wel van de folkrock die ik net van Holy Moly and The Crackers heb gehoord."

Volledig scherm Janske Eijsbouts met Evi © Gerard Mesman

Wim Wijdeven (64), Uden: ,,Ik ben hier met drie alltime-vrienden Rinus, die helemaal met de motor uit Spanje komt voor dit festival, met Joop uit Nijmegen en Cees uit Den Bosch. Het heeft wat moeite gekost om ze bij elkaar te krijgen. Een fijn festival met vooral gitaarmuziek. De band SONS was de aanleiding om te komen. Black Leather Jacket was ook tof. De camping was wel wat lawaaiig, maar dat hoort er ook bij. Lekker klein festival, dus vooral niks over schrijven, anders groeit het uit zijn voegen."