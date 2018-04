Film Eindhovense animator Jasper Kuipers in première in Tuschinski

Tributeband Night Fever klinkt en oogt als de echte Bee Gees: 13 april concert in Effenaar in Eindhoven

9 april EINDHOVEN - Van de drie broertjes Gibb leeft er nog maar één. Gelukkig is er de voortreffelijke Bee Gees-tributeband Night Fever. Hits als ‘Stayin’ Alive’, ‘Spicks and Specks’ en ‘Night Fever’ worden tot in perfectie nagespeeld, vrijdag 13 april in de Effenaar in Eindhoven.