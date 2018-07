Filmprogrammeur Den Bosch nieuwe directeur van Natlab

Van Heeckeren studeerde filmwetenschappen en was onder meer zakelijk leider van filmtheater Rialto in Amsterdam. Daarna was ze directeur van Opus 5, centrum voor de kunsten in Geldermalsen en vervolgens filmprogrammeur in de Verkadefabriek in Den Bosch, daar werd later ook de programmering van Tiel en van de Cacaofabriek in Helmond aan toegevoegd.