Finalist van Tromp Concours laat de pauken donderen en zingen

Eigen film voor Branche (9) uit ‘Juf Kiet’

16 november EERSEL - In de documentaire ‘de kinderen van Juf Kiet’ was hij al te zien. Nu heeft Branche uit Eersel de hoofdrol in de spin-off ‘Jij bent mijn vriend’. De documentaire gaat zaterdag in het Tushinski in Amsterdam in première. Natuurlijk in het bijzijn van Branche, zijn beste vriend Sem en meester Wout.