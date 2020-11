Fine art kunstenaar Robert Euwe uit Eindhoven wil maken wat hij wil

Natuurlijk, als kind tekende hij wel en haalde daar ook goede cijfers voor. Ook tussen zijn reizen door voor zijn studie tropische ecologie schilderde hij wel eens wat, maar dat had eigenlijk allemaal niks om het lijf. Pas twee jaar geleden maakte hij zijn eerste portret op basis van een bestaande foto en zette dat op Instagram.

,,Op dat portret in popart stijl kreeg ik veel leuke reacties en besloot er nog een te maken", vertelt Eindhovenaar Robert Euwe. ,,Ik had inmiddels weer vaste voet op Nederlandse bodem en had de tropische ecologie ingeruild voor vastgoed. Ik was vader geworden en daar paste een leven in de tropen niet bij.”

Doelgerichte aanpak

Hoewel het pijn deed zijn leven op andere continenten vaarwel te zeggen besloot Euwe vol te gaan voor het ondernemerschap. ,,De context is natuurlijk anders, maar het ontwikkelen van projecten is net als wetenschappelijk onderzoek, projectmanagement. Uiteindelijk ben ik blij dat het zo gelopen is.", concludeert hij nuchter. De uitspraak typeert zijn doelgerichte aanpak.

Huiskamer werd atelier

Terwijl hij zijn eerste portretten in acryl schilderde, besteedde hij ook veel tijd aan technieken, leerde en merkte dat zijn werk steeds beter werd. Maar de echte vaart kwam er pas in toen zich begin dit jaar het coronavirus aandiende. Euwe: ,,Het werd rustiger met het vastgoed, ik kreeg dus meer tijd voor het schilderen. Ik ruilde de acryl in voor olieverf, ging in kleur werken en toverde mijn huiskamer om tot atelier.”

Als zoete broodjes

Portretten van vrouwen, daar voelt hij zich het beste bij. Superrealistisch, bijna als foto's neergezet. Zijn Instagram ontplofte en zijn schilderijen gaan inmiddels als zoete broodjes wereldwijd over de toonbank. Aan zijn laatste schilderij, een doek van bijna 2,5 bij 2,5 vierkante meter, heeft hij bijna vijf maanden gewerkt. ,,Het geeft me veel voldoening om op stille, donkere avonden uren aan een schilderij te werken”, stelt hij vast.

Doorzetten en je blijven concentreren

Om daar in een adem aan toe te voegen dat het ook heel moeilijk is. ,,Schilderen is immers één, maar je moet ook kunnen doorzetten en je blijven concentreren. Want ik wil altijd het best mogelijke uit mezelf halen. Dat is me met dit laatste werk gelukt. En hoewel ik het nog aan het afwerken ben, is er nu al veel belangstelling voor.”

Samenwerken

Hoewel Euwe tot nu toe heeft gewerkt op basis van bestaande foto’s, zoekt hij nu concrete samenwerking met fotografen en modellen. ,,Zodat ik mijn eigen ideeën kan laten vastleggen en die vervolgens in een schilderij kan uitwerken. Ik wil me verder ontwikkelen, steeds meer uit mezelf halen, in alle opzichten.”

Een emotie weergeven

En het vastgoed? ,,Dat zet ik niet aan de kant. Ik heb nu een mooie combinatie. Overdag werk ik op kantoor en als ik 's avonds thuis kom heb ik nog voldoende energie om nog vier of vijf uur te schilderen. Bovendien vind ik mijn onafhankelijkheid mooi. Ik hoef niet per se te verkopen. Dat is fijn. Ik wil kunnen doen wat ik wil maak niets in opdracht. Het gaat er mij om een emotie, een gevoel weer te geven. Prachtig dat daar zo enthousiast op gereageerd wordt.”