Follow The White Rabbit: contrast en balans op de technovloer

Follow The White Rabbit biedt een brede line up waarbij een algemene danceliefhebber eenvoudig kan instappen in het techno genre. Blue: “Voor ons is techno namelijk niet in een donkere tunnel staan en alleen maar vaag doen voor het vaag doen. Voor ons is techno een sociaal ding waarbij wij vooral terug denken aan buitenfeestjes waarbij verschillende groepen mensen die elkaar normaal nooit zouden ontmoeten elkaar vinden in een meltpot van positieve verschillen”.



Follow The White Rabbit is het begin van een langere samenwerking tussen Red en Blue. Ze waren beide toe aan een nieuw project en er zullen meerdere events volgen. Red & Blue. Follow The White Rabbit. Onthou die namen.