Gamen, overleggen, lezen en leren in de LocHal in Tilburg

Plekken, heel veel verschillende plekken. Dat blijkt de belangrijkste troef van deze nieuwe LocHal. Plekken om te lezen, te studeren, te overleggen, koffie te drinken of een krantje te lezen, debat of lezing (in de KennisMakerij) bij te wonen of een concert of expositie te bezoeken. Er is natuurlijk de Tilburgse bibliotheek en Seats2Meat dat zestien overlegruimtes in alle soorten en maten verhuurt. Er zijn ook de kunstinstellingen Kunstloc Brabant en Brabant C. En verder zijn er diverse ‘laboratoria’ zoals het Digilab, Foodlab en Gamelab.