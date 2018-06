Gedonder op de boerderij: locatietheater in Luyksgestel en Westelbeers

De voorstelling 'Victoria' van de Amsterdamse theatergroep Flint is speciaal gemaakt voor boerderijen, en dit weekend te zien in De Elzenhoeve in Luyksgestel en - twee keer - in de Cultuurboerderij in Westelbeers.



'Victoria' is een muzikale en theatrale ode aan de boerenstand, gebaseerd op het boek ‘Lied van de vlakten’ van de Amerikaan Kent Haruf en op tekst van Lisa de Rooy.