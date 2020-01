Geen covers, alleen zelf geschreven liedjes op festival Winterfest in Eindhoven

De bandleden van The Seasons vonden het zes jaar geleden hoog tijd voor een festival waar acts alleen eigen werk presenteren. Want voor (regionale) muzikanten die niet doordrongen tot het clubcircuit, waren destijds nog maar weinig plekken. Ook omdat enkele potentiële podia tijdens de financiële crises tussen 2008 en 2012 in de problemen kwamen. ,,Als je in een café stond, kreeg je na afloop soms een tip van de eigenaar: ‘De volgende keer moet je ook bekende liedjes spelen’. Maar daarom maken wij geen muziek, dus hebben we zelf een festival georganiseerd”, verklaarde Seasons-drummer Bart Wernaart.