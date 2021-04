Geen respect voor keramisch werk van drukke duizendpoot

René Smeets was een grote meneer. Zonder hem geen Design Academy Eindhoven (DAE) bijvoorbeeld: hij richtte in 1950 de Akademie voor Industriële Vormgeving op – de voorloper van DAE – en die eert hem elk jaar nog door de uitreiking van de René Smeetsprijs.

Zonder hem geen glas in lood-ramen in heel veel kerken en andere gebouwen, verspreid over Nederland. Zonder hem ook geen scherpe inzichten hoe industriële vormgeving moest worden bedreven. En zonder hem had het bloemencorso van Valkenswaard er tussen 1961 en 1974 heel anders uitgezien, want hij ontwierp voor ‘zijn’ buurtschap Dommelen steevast de wagen.

Docent en bestuurder

Smeets (1905-1976) was een drukke duizendpoot, zoveel is duidelijk. En niet alleen uitvoerend, als kunstenaar en ontwerper, maar ook in meer theoretische zin, was de geboren Limburger (Maasbracht) een zeer breed geïnteresseerd docent en bestuurder. Smeets studeerde aan de Rijksacademie in Amsterdam – hij deelde met collega-kunstenaar Charles Eijck het voormalige atelier van Georg Breitner – en zette zijn studie voort aan academies in Parijs en Düsseldorf, om zich in 1951 te vestigen in Dommelen.

Volledig scherm René Smeets.

Min of meer verborgen kunst in de regio; tegen gevels, op begraafplaatsen, of verstopt in het bos. De kunstredactie zoekt en vindt. In aflevering 29: keramisch werk van René Smeets op de voormalige Heilige Hartenkerk in Eindhoven. Eerder al had hij samengewerkt met onder anderen Matthieu Wiegman, vooral wandschilderingen en met Eijck, met name glas in lood. Daar ging Smeets in verder, maar ook in keramiek, dat een van zijn favoriete materialen werd.

Het werk dat hij in 1964 in opdracht maakte voor de Heilige Hartenkerk in Eindhoven is opgebouwd uit niet-geglazuurde keramische tegels. Het is de deurbekroning en omlijsting van de hoofdingang, waarop je vogels ziet, zonnebloemen, druiventrossen en symbolen uit de eucharistie. En dat allemaal in die zo kenmerkende stijl: robuust, gestileerd, helder: helemaal wederopbouw-kunst. Het moet een aangenaam welkom zijn geweest, deze figuren, toen de kerk nog als zodanig functioneerde.

Trampoline

Tegenwoordig biedt het modernistische gebouw van Geenen-Oskam architecten uit Eindhoven onderdak aan een trampolinepark. Eentje die als motto heeft ‘Feel like flying’. Dat zal binnen best wel lukken op die springmatten, maar hoe de club is omgegaan met het werk van Smeets, dat is simpelweg respectloos. Door drie banieren dwars over de deurbekroning te plaatsen, is dat kunstwerk eigenlijk niet meer te zien. Dat verdient deze grote meneer en verdient ook dit kunstwerk niet.

Volledig scherm Detail van het werk van Smeets aan de voormalige kerk. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media